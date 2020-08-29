陳時中參觀製作給醫護人員、居家檢疫者餐點的廚房。（許哲瑗攝）

蔡政府宣布明年起開放美豬與美牛進口，引發民眾譁然；衛福部長陳時中今出席「關懷醫護最前線」送餐感恩茶會時表示，他已責成食藥署過2天要提出整體報告，再來做判斷；此外針對立委要求官員帶頭吃美豬美牛3個月，陳時中笑說，「沒問題啊，但口感不是那麼好，吃3個月好像太久了一點，但我們願意以身作則帶頭食用，也更願意推廣台灣豬」。

陳時中今出席在新北市板橋舉辦的「關懷醫護最前線 送餐成功感恩茶會」；針對外界質疑美豬美牛的瘦肉精食安問題，陳時中解釋，以前瘦肉精曾在1993年於西班牙出過問題，或是被各國發現有毒有害，但現在討論的「萊克多巴胺」是其中一種，以往並未曾發生過狀況，「要把這個講清楚，是這一類的其中一種有發生過狀況。」

陳時中強調，因為要跟世界連結，台灣未來會用CODEX（國際食品法典委員會）的相同標準檢視，把民眾每日食用量等因素算進去，確保能達到一定的食用安全標準，「會讓民眾吃的沒風險」，他也責成食藥署這2天要整理以前的報告跟相關數據，向他報告後再來做判斷。

針對美豬美牛若標示不清，最高可罰400萬元，陳時中表示，預計明天公告相關辦法，同時找幾個場所，會把大家覺得不容易或容易標示的商品，做一個示範讓大家了解。

對於外界擔憂台灣豬與美豬如果混在一起使用，會不會不容易標示？陳時中表示，會分層做標示，針對多個不同產地、都要做不同的標籤或順序標示出來。

媒體追問，目前食安上是否沒有風險？陳時中掛胸脯保證「對，在食安上沒有風險」；針對有立委提議官員帶頭吃美豬美牛3個月，陳時中笑說，「沒問題啊，但美豬口感不是那麼好，吃3個月好像太久了一點，但我們願意以身作則帶頭食用，也更願意推廣台灣豬」。

(中時 )