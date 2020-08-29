據World meter網站台灣時間29日晚間的最新統計數據，美國新冠肺炎確診人數突破609萬大關。紐約州長郭謨（Andrew Cuomo）、新澤西州長墨菲（Phil Murphy）、康乃狄克州長拉蒙特（Ned Lamont）27日發表聯合聲明，稱他們不會遵守美國疾病管制暨預防中心（CDC）頒布的最新檢測指引，迄今已有至少33個州份做出相同決定。

美國疾控中心24日更新指引，建議沒有出現病徵者，即使曾與確診者密切接觸，也無需接受新冠病毒篩檢，除非被列為高風險類別，或經衛生部門主動要求。

路透報導，全美迄今已有至少33個州拒絕遵守新指引，表示會繼續為無症狀的接觸者進行檢測。

美國衛生與公眾服務部（HHS）發言人認為，有人誤解了新指引的意思。她解釋：各州「應根據個人情況和社區傳播狀況，由公共衛生官員或醫療服務提供者共同決定，是否需要進行篩檢」。

(中時 )