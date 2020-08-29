Woman is thrown through the air and into the sea(影片源自Youtube)

日前台灣發生一起意外悲劇，彰化一間豆漿店，疑似員工換裝瓦斯桶不慎，點火瞬間燃燒造成大火，其中一名員工來不及逃跑，當場被燒得焦黑身亡；而義大利也發生類似恐怖意外，一名比基尼女子，替小型快艇加油，沒想到突然竄出火球，瞬間爆炸將她炸飛墜入海裡。

這起意外發生在義大利蓬扎島（Ponza），一名身穿比基尼的女子，打算替岸邊的小型快艇加油，接著一名穿黃色衣服的加油站工作人員走過來，女子就將油槍交給他，下一秒才剛轉身，快艇突然「轟」一聲爆炸，竄出一團火球，女子被炸飛墜入海裡，而站在岸上的加油人員，也因為爆炸影響，無法站穩而摔進水裡。

附近民眾聽到爆炸聲趕緊幫忙救援，馬上拉開油管，人在快艇裡的女子丈夫和女兒，也立刻跳進水裡，原本沒有固定的快艇，也隨著海浪越漂越遠；幸好比基尼女子逃過一劫並沒有受傷，一家人還有加油站工作人員，也成功爬回岸上。

驚險的影片也在網路上引起熱議，網友紛紛留言在比基尼女子真的很幸運，「感謝上帝」、「她很會游泳」、「動機艙中存有汽油蒸氣，通常在啟動發動機之前，必須通風，不然就會爆炸」、「奇蹟式得救」。

(中時新聞網)