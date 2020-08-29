曾之喬29日出席運動品牌一日店長活動，聊到自己挑鞋時，會比較「外貌協會」，選好的鞋子讓比例更修長。日前七夕情人節，今年初剛新婚的曾之喬，和老公辰亦儒沒放閃，被問到七夕怎麼過？曾之喬說「沒有欸，我們整個過得很樸實」，也提到平常就會送花給自己，剛好在七夕當天收到花束「很驚喜，不管是一個人、兩個人，都要過好生活」。

被問到會不會和老公一起戶外運動？她笑說「沒有欸，因為老公的強度太強，受不了，我還在幼幼班」，不過兩人偶爾一起去健身，「通常他當我的教練，都會練我練到生氣，因為他鼓勵我，但我都擺爛」，最近有養成一週運動兩次的習慣「現在不太需要他摧，會自主運動」。

曾之喬經營Youtube頻道「聊姐」系列受好評，她自認是一個很會跟自己相處的人，「我發現很多人都想談『一個人』的話題，怎麼跟自己相處，一個在家要做什麼、一個人怎麼可能幸福，但步入婚姻對我來講是需要學習的，學習怎麼合作、更退一步，但保有自己的個性，不是自私」。不過半年後有2個工作計畫，影片更新時間會較晚，未來考慮做運動系列？她說有考慮「可以找一些性感的運動辣妹」。

曾之喬透露自己挑鞋很「外貌協會」，讓比例看起來更好。（SKECHERS提供）

曾之喬29日擔任運動品牌一日店長。（SKECHERS提供）

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