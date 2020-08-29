「館長」陳之漢因去年台中成吉思汗健身俱樂部旗艦館裝潢期間，疑遭嗆「做生意小心一點」，有媒體影射「館長」斷人財路，疑遭黑道報復槍擊？台中警方說，「沒掌握情資」，9月1日開幕當天將加派警力巡邏，以防滋事；台中館員工則表示，如期開幕。

去年斥資1．5億元，台中市成吉思汗健身俱樂部旗艦館將在下個月開幕，卻驚傳「館長」陳之漢遭槍擊，據傳，陳之漢在台中11期崇德商圈開設健身館，疑似擋人財路，遭「黑道」派人「教訓」，讓他無法參加首日試營運，台中市警局刑警大隊澄清說明，無接獲此消息，但開幕當天，台中警方嚴陣以待，防滋事。

「館長」陳之漢目前手術順利，台中館員工及「館粉」都為他加油集氣，台中館工作人員更表示，一切不受影響，9月1日仍將如期開幕試營運，而9月11日起則正式營運，絕不影響消費者權益，會按照原計劃進行。

網紅「館長」陳之漢去年10月在台中市北屯區擴館，於裝潢期間，疑有黑道向設計師放話，「做生意小心一點」、「帶少年仔天天上門」等語，陳之漢在自己臉書直播，怒嗆國家沒法治？絕不向黑道低頭，並呼籲，台中市長盧秀燕、警察局出面做主，經警方調查，將前承租人廖姓男子函送，最後不起訴。

(中時 )