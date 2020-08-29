美國知名企業家馬斯克28日網路直播展示了大腦被植入腦機接口設備的小豬，其腦部活動信號可以被即時讀取。這意味著向利用這類植入設備治療記憶力衰退、頸脊髓損傷等人類疾病又邁進一步。

馬斯克介紹，這枚名為「Link」的設備約為硬幣大小，由其旗下的腦機接口公司——「神經連接」公司開發，植入大腦後能夠讀取大腦活動。這一設備可透過藍牙連接智慧手機，電池續航時間為一整天，可在夜間充電。

直播現場展示了3隻實驗小豬：一隻在兩個月前被植入了腦機接口設備，一隻未植入任何設備，還有一隻曾植入過腦機接口設備、後被取出。當植入了設備的小豬的口鼻碰觸到物體時，腦機接口設備會獲取神經元發射的信號，在螢幕上呈現點狀圖像並發出聲音，這顯示它的大腦信號可即時被採集。而植入設備後又取出的小豬表現得非常健康，與普通小豬並無差異。

馬斯克表示，「神經連接」公司已於今年7月獲得美國食品和藥物管理局的「突破性設備」認定，目前正在籌備進行首次人體植入實驗，但尚待獲審核以及通過進一步安全測試。該設備的首批人體臨床試驗將針對因頸脊髓損傷導致的截癱或四肢癱瘓人群，計劃招募少量此類群體來測試腦機接口設備的有效性和安全性。

馬斯克表示，隨著時間流逝，幾乎每個人都會出現某些神經系統問題，包括記憶力減退、焦慮、腦部損傷等，因此希望這種腦機接口設備未來能用於因應這些問題。

(中時 )