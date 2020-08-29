美豬進口議題持續延燒，台中市府大動作宣布，要求豬肉零檢出萊克多巴胺。高雄市長陳其邁今（29）日稱，地方按照法規與科學證據，及強化查驗機制，確保國人吃得安心。不過，國民黨高市議員黃紹庭在臉書三問陳其邁態度，「對瘦肉精的容忍度是多少？是跟蔡英文總統一樣是10ppm？」

「燕子堅持住了、麥子呢？」黃紹庭提到，台中市堅持瘦肉精零檢出，陳其邁呢？含瘦肉精的美國豬肉即將叩關，民眾憂心食品安全、業者擔心產業衝擊，身為高雄市議員的自己關心陳其邁市長的態度是否能保障市民，因此要三問邁邁市長。

黃紹庭表示，陳其邁出社會後，先擔任懸壺濟世的醫師，才踏入政壇為更多人民服務，但是想請問身為醫師的陳其邁，對於含瘦肉精豬肉的檢驗標準，態度是什麼？陳醫師你對瘦肉精的容忍度是多少？是跟蔡英文總統一樣是10ppm？

黃紹庭也痛批，總統蔡英文強推含瘦肉精美豬進口，過程中完全是黑箱作業沒有見到公民社會的參與，號稱最會溝通的政府變成最黑箱的政府，想問陳其邁身為高雄市長，願意廣納在地意見，召開公聽會聽聽公民社會的聲音嗎？

黃紹庭也不滿說，蔡政府說過去也曾反對過美豬，現在只以「時空環境背景不同」作為理由就要讓含瘦肉精的美豬強渡關山，請問陳其邁高雄市民的身體健康考慮，也會因為「時空環境背景不同」而能夠改變嗎？

黃紹庭以過去陳其邁時任立委時的話「讓瘦肉精豬肉進口那天絕對是總統下台的時候？」狠酸對方，時空背景不同之術？而對於陳其邁提到高市營養午餐要使用國產豬，黃紹庭也試問「早餐晚餐怎麼辦？」

事實上，今媒體問及陳其邁「台中市府做法，高雄是否跟進」，陳其邁四兩撥千斤說，豬肉非常好吃，「你要輸入，我們也要」，全球供應很多都在重整，台灣豬隻有這麼好競爭力要出口，要參加國際組織，要簽經貿協議，必須跟國際市場接軌，國內市場自然也採用國際標準。

陳其邁說，地方則按照法規及科學證據，另強化查驗機制，責成衛生局加強食品查驗頻率，以及肉品加工品、餐廳的標示都能夠強化，讓民眾有清楚、透明資訊能夠查核，才可吃得安心。

(中時 )