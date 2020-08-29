政府28日公布含萊克多巴胺美豬、美牛鬆綁政策，鬆綁瘦肉精美豬、30月齡以上美牛進口，消息一出，引發外界爭論。而美豬是否會流向國軍伙食，讓國軍變成「美豬騎士」？國防部表示，國軍伙食採購會配合政府食安政策。而農委會主委陳吉仲也說，將來會鼓勵國軍副食品採購國產豬肉，鞏固台豬的市佔率。

《中天新聞》報導，過去國軍軍歌賽曾大玩「野豬騎士」梗，不過現在卻一語成讖，但國軍要面的，不是野豬，是美豬來襲。政府大開國門，瘦肉精美豬真的要來了，引發民眾抱怨和議論，但美豬如果沒地方去，會不會送往大規模採購伙食的學校和軍隊？

相較於教育度第一時間表明立場，要求學校營養午餐禁用美豬，各界擔心軍隊會不會變成承擔美豬的食用者？對此，國防部發言人史順文少將表示，「我們不會降低目前肉品採購的品質，但我們同時也會配合政府的食安政策。」

不過，根據中央畜產會資料顯示，在政府宣布開放瘦肉精美豬進口前，去年台灣就進口了1萬多公噸美國豬肉，當時就已遭質疑討好美國，如今瘦肉精美豬將大規模開放，國軍恐又將成美豬擔當。

就在各界議論國軍伙食是否會使用美豬的同時，陳吉仲也在臉書上表示，未來將獎勵國軍副食使用國產豬肉，鞏固國產豬肉市佔，雖然國軍再度成為銷貨擔當，但這回可是要當「台豬騎士」。

(中時新聞網)