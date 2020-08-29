「2020好客音浪」音樂會29、30兩日於觀音蓮花季主會場登場，今包括魏如萱、宇宙人、VOX玩聲樂團、曾雅君等人輪番演出，入圍金曲6項大獎的魏如萱透露最近開始恢復健身與運動習慣，期待金曲獎頒獎典禮。正在準備新專輯的宇宙人今擔任開場嘉賓，對於桃園觀音海邊的風力發電機直呼很美，他們以往經常出入機場，可惜今年受新冠肺炎疫情影響暫無機會，此次難得在蓮花池畔演唱，宇宙人表示蓮花讓有人有種純淨、莊重的感覺，小時候因為電視劇《還珠格格》都會想起「皇上，您還記得大明湖畔的夏雨荷嗎？」笑說國小時會把扶桑的蕊拔出來吃花蜜，長大則莫名會聯想到度假的感覺。

再次接下主持重擔的小鐘表示「回家的感覺，很棒」！透露目前有發行單曲的計畫，未來希望可以到客家庄巡迴演唱。他對桃園的印象極好，特別是桃捷，從台北到機場變得非常便捷，也認為蓮花出淤泥而不染，很高貴。VOX玩聲樂團團員順智為桃園客家鄉親，回家開唱備感溫馨，除了以阿卡貝拉演唱多首客家組曲，並演唱〈流水年華〉致敬桃園女兒、帽子歌后鳳飛飛。新專輯《YOURSELF 自己》之前入圍第18屆「美國獨立音樂獎」最佳流行音樂專輯製作人獎，隨後又入圍金曲31最佳客語專輯獎與演唱人獎的曾雅君表示再次入圍金曲很開心：「除感製作團隊的參與，也期盼大家支持用靈魂製作的好音樂。」

魏如萱最近恢復運動習慣。（新視紀整合行銷提供）

「2020好客音浪」音樂會29、30兩日於觀音蓮花季主會場登場。（新視紀整合行銷提供）

(中時 )