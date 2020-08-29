第15屆全球城市形象大使暨全球城市小姐先生台灣賽區選拔大賽，29日在臺北圓山大飯店舉行。后冠由擁有「最美禮生」封號的陳怡蒨摘下，來自台南市的她，為知名禮生團禮「臺南舞魅孃」團員，平常就在展場工作的她，對演藝圈本來就很熟悉，26歲首次參賽就奪下冠軍，計畫未來參賽外國比賽，她對環保特別重視，希望能以一己之力為地球盡份心力。

奪得亞軍的黃逸薰年僅17歲，經過這次參賽，她對自己美貌更有自信；第三名昝依甯擁有一張明星臉，五官神複製伊林名模陳思璇，她很榮幸獲得此獎，希望藉此推廣台北這個城市。獲得城市先生第1名的范胡家豪，來自新竹市的他目前就讀莊敬高職，立體的五官與綜藝大哥胡瓜兒子胡釋安有些許相似，他年紀輕輕就演過上月才上映的熱血籃球電影《違反校規的跳投》，他笑說只是小角色，但看得出他眼裡對演藝圈的無限憧憬。

昨創辦人張如君透露今年選拔受疫情影響，部分賽區採取線上比賽，台灣區因疫情趨緩，報名踴躍，許多年輕學子想透過此比賽嶄露頭角，今年最小參賽者僅16歲，各學校參賽學生除了戲劇和舞蹈等相關表演科系之外，也有大學醫學系學生參與比賽，更有不少業餘模特兒以及活動主持人報名參賽，競爭空前激烈。

全球城市小姐選拔大賽今年以「活力開放•築夢城市」為主軸，強調對城市關懷與健康守護，是華人第一品牌賽事，全球以「城市」為主題的第一選美賽事。全球城市小姐選拔大賽目前擁有超過70個國家，150個以上全球城市組織加入這個新興選拔組織，並已經發展成為全球五大選拔品牌。以地球村理念出發，超越國家藩籬與政治界限；以You Can一個人具有改變世界的力量之精神與理念，推動全球以城市小姐Miss City代言號召之各項地球關懷行動。

(中時 )