中央宣布從明年元旦起，將開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛肉品進口，彰化縣長王惠美表示，現行《彰化縣食安自治條例》跟中央《食安法》皆要求「零檢出」，她呼籲中央央要以國人健康為重，懸崖勒馬，勿修法放寬檢出容許值。
彰化縣衛生局依據《彰化縣食品安全管理自治條例》規定，豬肉產品不得檢出乙型受體素，違反者將依中央《食品安全衛生管理法》處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。
王惠美強調，縣府要依法行政，現行彰化縣食品衛生管理自治條例規定不得檢出，係依照母法食安法規定不得檢出，若中央修法放寬檢出容許值，彰縣府勢必因母法修正而無法再以自治條例要求不得檢出，故惠美呼籲中央要以國人健康為重，懸崖勒馬。
王惠美昨晚已先在臉書貼文宣示，上午出席活動時再度強調，彰化縣是養豬大縣，在養頭數76萬餘頭，居全台第三大，為了保障縣內豬農生計，與守護縣民健康，嚴禁使用含有瘦肉精殘留的美豬與美牛；也將要求農業處與養豬戶合作，大力推廣彰化健康豬，保障豬農收益。
販售鐵路便當的社頭鄉福井食堂業者陳朝強說，店內堅持使用國產肉品，近日才在雞腿便當售價上做了調整，店裡豬肉、排骨肉皆採用附近的溫體豬肉供應商；進口豬肉雖較便宜，但肉質口感較差、腥臊味重，必須要加重調味，採用醃漬、油炸等方式烹調，許多路邊攤、自助餐業者若有成本考量，炸排骨、肉燥等，確實可能會採用進口肉品製作。
彰化縣養豬協會總幹事莊登科說，彰化健康豬品質有保證，歡迎民眾多多愛用選購。農委會下午兵分多路南下各縣市，緊急與各縣市養豬協會豬農溝通說明，莊登科指，尚未談到相關補償措施，養豬戶們強烈要求要落實相關配套措施，若中央不能嚴格把關，把驗出有瘦肉精殘留的肉品退回，不排除北上抗爭。
彰化縣肉品市場董事長蔡宗廷感嘆，中央聲稱為了「顧台灣」，而開放進口容許使用瘦肉精的美豬，對台灣養豬戶很不公平。事前農委會完全沒和養豬戶們溝通，也沒將百億基金的分配用途講清楚，許多養豬戶除了無奈，只盼政府能落實產地標示把關、並補貼損失。
(中時 )
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