彰化縣長王惠美（左一）強調將會嚴格禁止於校園營養與餐和老人共餐食材中使用含有瘦肉精的肉品，為食安把關，守護學子與長者健康。也呼籲中央懸崖勒馬，勿修法放寬食安法中的瘦肉精檢出容許值。（資料照，謝瓊雲攝）。

彰化市阿璋肉圓因電影《那些年，我們一起追的女孩》聲名大噪，店內堅持採用台灣溫體豬做肉圓內餡，簡單調味讓消費者吃到台灣豬肉的原始美味。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（中）上午出席彰化家扶中心獎助學金頒獎典禮，強調將會嚴格禁止於校園營養與餐和老人共餐食材中使用含有瘦肉精的肉品，為食安把關，守護學子與長者健康。（謝瓊雲攝）

中央宣布從明年元旦起，將開放含有萊克多巴胺的美豬、美牛肉品進口，彰化縣長王惠美表示，現行《彰化縣食安自治條例》跟中央《食安法》皆要求「零檢出」，她呼籲中央央要以國人健康為重，懸崖勒馬，勿修法放寬檢出容許值。

彰化縣衛生局依據《彰化縣食品安全管理自治條例》規定，豬肉產品不得檢出乙型受體素，違反者將依中央《食品安全衛生管理法》處以6萬元以上、2億元以下罰鍰。

王惠美強調，縣府要依法行政，現行彰化縣食品衛生管理自治條例規定不得檢出，係依照母法食安法規定不得檢出，若中央修法放寬檢出容許值，彰縣府勢必因母法修正而無法再以自治條例要求不得檢出，故惠美呼籲中央要以國人健康為重，懸崖勒馬。

王惠美昨晚已先在臉書貼文宣示，上午出席活動時再度強調，彰化縣是養豬大縣，在養頭數76萬餘頭，居全台第三大，為了保障縣內豬農生計，與守護縣民健康，嚴禁使用含有瘦肉精殘留的美豬與美牛；也將要求農業處與養豬戶合作，大力推廣彰化健康豬，保障豬農收益。

販售鐵路便當的社頭鄉福井食堂業者陳朝強說，店內堅持使用國產肉品，近日才在雞腿便當售價上做了調整，店裡豬肉、排骨肉皆採用附近的溫體豬肉供應商；進口豬肉雖較便宜，但肉質口感較差、腥臊味重，必須要加重調味，採用醃漬、油炸等方式烹調，許多路邊攤、自助餐業者若有成本考量，炸排骨、肉燥等，確實可能會採用進口肉品製作。

彰化縣養豬協會總幹事莊登科說，彰化健康豬品質有保證，歡迎民眾多多愛用選購。農委會下午兵分多路南下各縣市，緊急與各縣市養豬協會豬農溝通說明，莊登科指，尚未談到相關補償措施，養豬戶們強烈要求要落實相關配套措施，若中央不能嚴格把關，把驗出有瘦肉精殘留的肉品退回，不排除北上抗爭。

彰化縣肉品市場董事長蔡宗廷感嘆，中央聲稱為了「顧台灣」，而開放進口容許使用瘦肉精的美豬，對台灣養豬戶很不公平。事前農委會完全沒和養豬戶們溝通，也沒將百億基金的分配用途講清楚，許多養豬戶除了無奈，只盼政府能落實產地標示把關、並補貼損失。

(中時 )