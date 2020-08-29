此次「2020新竹市國際風箏節」特別推出防疫英雄風箏，旁邊還有一個桃紅色的口罩風箏搭配。（邱立雅攝）

為期2天的「2020新竹市國際風箏節」29、30日於新竹漁港國際風箏賽場登場，繽紛的風箏一一起飛讓民眾驚嘆。（邱立雅攝）

為期2日的2020新竹市國際風箏節29日於新竹漁港國際風箏賽場開幕，現場各式造型繽紛的風箏一一起飛，民眾在旁也跟著放起小風箏，擠滿8公頃大的風箏賽場天空。此次最受矚目的有16米飛龍迎風高飛，還有向防疫英雄的致敬的6米、3米兩支人形風箏，旁邊還有可愛的桃紅色口罩風箏搭配。

新竹漁港風箏賽場因地勢平坦優異，其中西南氣流帶來強勁風勢，是全台唯一夏季能舉辦風箏活動之處，亞洲國際風箏聯合會理事長鄭凱元表示，過去來自國際的風箏好手都大讚南寮是全亞洲最適合放風箏的場域，「風城不是叫假的。」

今年為市府第4年舉辦新竹市國際風箏，年年邀請各界風箏好手來競技，此次有超過15個風箏團隊、百位風箏好手齊聚一堂，展出16米飛龍領軍的巨獸系列，還有10米高的五彩轉輪、卡通造型風箏，晚間更有夜光風箏表演銀河瀑布，將由風箏呈現出璀璨星空的模樣。

除了天上飛的大型風箏，今年展出6個國家的地景風箏，分別來自美德英法澳洲及台灣，有可愛鮮豔的貓和小怪物系列、旋轉光影變幻的彩虹球、幾何動力風箏、鴿子、花瓣，更有台灣風箏設計師黃景楨創作的蜻蜓風箏。鄭凱元解釋，地景風箏隨風擺動，千姿萬態。

由於疫情之故，今年國際風箏節無法邀請國外風箏大師前來參與，不過仍有來自德國與荷蘭的飛龍、紐西蘭的獵鷹等巨型風箏，精采度不變。29日當天下午開幕式前因雨讓不少民眾擔心看不到風箏，幸虧不久後雨勢漸停，一個個色彩繽紛的風箏又逐一起飛，不少民眾也在旁放起小風箏，現場形成大小風箏相輝映的熱鬧景象。

(中時 )