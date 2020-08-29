小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，溺水男子卡在消波塊中，而經海巡人員救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，溺水男子卡在消波塊中，而經海巡人員救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真）

小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，民眾向海巡報案稱「堤防外側有遊客溺水目前正卡在消波塊中」，海巡立即派員前往救援，到場後與遊客一起將溺水男子救起，不料將人救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。

海巡指出，安檢所在下午2點45分獲報後，5分鐘即趕抵現場，後與遊客一同將溺者救起，而因溺者救起後已無呼吸心跳，隨即由海巡人員實施心肺復甦術，直至琉球消防分隊救護車抵達後立即送往琉球衛生所急救，後經醫師評估又趕緊將他送到東港安泰醫院持續搶救，但至下午5時45分搶救無效，宣告死亡。

(中時 )