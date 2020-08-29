小琉球遊客溺水身亡 目擊民眾：卡在消波塊 19:422020/08/29 中時 謝佳潾 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，溺水男子卡在消波塊中，而經海巡人員救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，溺水男子卡在消波塊中，而經海巡人員救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，溺水男子卡在消波塊中，而經海巡人員救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。（海巡提供／謝佳潾屏東傳真） 小琉球大福漁港29日下午發生遊客溺水案，民眾向海巡報案稱「堤防外側有遊客溺水目前正卡在消波塊中」，海巡立即派員前往救援，到場後與遊客一起將溺水男子救起，不料將人救起送往東港安泰醫院搶救後，仍宣告不治。 海巡指出，安檢所在下午2點45分獲報後，5分鐘即趕抵現場，後與遊客一同將溺者救起，而因溺者救起後已無呼吸心跳，隨即由海巡人員實施心肺復甦術，直至琉球消防分隊救護車抵達後立即送往琉球衛生所急救，後經醫師評估又趕緊將他送到東港安泰醫院持續搶救，但至下午5時45分搶救無效，宣告死亡。 (中時 ) #遊客 #溺水 #海巡 #東港 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 社會熱門新聞 道上兄弟爆料館長 一句話揭陳之漢私下為人 - 社會 「最愛竟奪命」大頭貼也在攀岩 女工程師墜落臉朝地亡 - 社會 館長遭近距離開槍 老婆首度發文回應 - 刑案 大法師推拿按過頭 鹹豬手搓奶摸下體 - 社會 館長凌晨連被開3槍中彈倒地哀嚎 護理師揭「傷到爆炸」內幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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