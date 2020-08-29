台南市永康區西勢中排一屬永康排水系統上游支流，其中尚有1區段長約430公尺未整治，常因排水路通洪斷面不足，造成迴水壅高。台南市長黃偉哲積極向水利署爭取經費3600萬元，水利局預計10月底完成設計發包，明年前完成西勢中排一全線整治。

西勢中排一流路經永康區西勢里、北灣里及永康里，主要負擔大灣路、富強路一帶生活及農田排水。近年因強降雨造成附近災情，其中因未整治區段渠寬僅2公尺，通洪斷面不足成為當地排水瓶頸段。

水利局表示，目前西勢中排一護岸治理工程已施作3期，其中第3期工程今年6月完工，將發包第4期治理工程，水利局依前期新設護岸進行銜接，將一併改善連接大灣路40巷158弄與中山北路344巷之跨渠構造物，完成西勢中排一護岸治理工程的最後一哩路。

水利局說，預計10月底完成設計、辦理發包，工程完工後可增加排水路通洪斷面，減輕該區積淹水情況，避免民眾通行危險，降低農田積水時間，保障人民生命財產安全。

水利局強調，未來治理工程施工時，期間會有部分路段暫時封閉，可能會造成民眾通行不便，請民眾體諒。

(中時 )