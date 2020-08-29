北市資通安全事件創歷年新高，台北市議員許家蓓指出，今年北市府已發生18起資通安全事件，創下台北市長柯文哲任內新高，她呼籲北市府，全面檢視各機關資訊系統安全性及穩定性、VPN及府外機房連線之安全性。對此，北市資訊局允諾，將加強稽核系統服務供應商。

許家蓓調閱資料時發現，在18起資安事件中，有高達12起屬偵測到惡意程式、遭惡意程式攻擊或是主機遭放置惡意檔案，換言之，高達6成資安事件都是屬於遭惡意攻擊致使有遭駭風險，而非單純設備異常或故障。

許家蓓表示，北市府各機關目前資訊系統服務委外的狀況，各機關資訊服務委外供應商多達299家，雖然目前各機關的資訊系統機房多設置在市府內，但仍有12個系統及網站機房設置在府外，由廠商代管或託管，若管理不慎或出現破口，極可能讓中國駭客組織藉由入侵資訊服務供應商，進而攻擊公務機關、入侵機房竊取資料。

許家蓓指出，面對逐年增加資安事件需謹慎面對，市府應盡速封鎖阻擋惡意網域，並全面檢視各機關資訊系統安全性及穩定性、VPN及府外機房連線之安全性，並確實查核各資訊服務供應商皆具備足夠資安防護能力及專業資安人力，提升北市府資安防護能量。

台北市資訊局表示，中央挹注資源給地方政府，讓資安防護更加嚴密，所以發現的機會就變高，有任何風吹草動就會做通報，但駭客都是從服務供應商下手，而廠商的資安能利有限，但可從合約上要求須有資安規範等，北市也會透過稽核了解供應商狀況。

(中時 )