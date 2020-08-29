新竹市立動物園自9月份開始舉辦生命教育校園巡迴列車，此次擔任「列車長」前進校園的是動物園唯一的外籍女員工岡元友實子，來自日本的她因熱愛動物，求學時即遠赴韓國攻讀研究所，後又主動請纓來台擔任動物園研究員，3年來中文已說得相當溜的她，也將獨自帶著紅毛猩猩貝比的故事走進校園分享。

市立動物園自改建後，擴大並開放動物生活空間，並成為生命教育基地，9月起將舉辦20場校園聲明教育活動，每周巡迴1所學校，擔任主講人的是日籍研究員岡元友實子，她將走進校園向小朋友們傳達動物小知識，講述紅毛猩猩貝比的故事，帶領孩童一起保護動物。

岡元友實子表示，貝比來到動物園已18年，雖於今年初不幸離世，但過去貝比跟工作人員有很多互動的有趣故事。岡元友實子回憶，貝比十分聰明，曾為了健康狀況做訓練，只需一、兩次就迅速上手，例如張嘴配合工作人員幫忙刷牙。

至於為何會來到市立動物園服務，岡元友實子表示市立動物園於日本時代所建，跟日本有著特殊的淵源，雖然規模小，但對市民來說是重要並充滿回憶之處，自己來了3年，發覺改建後的空間對動物更友善，動物們看起來也比較開心了。

中文已相當流利的岡元友實子學生時代曾負笈韓國攻讀研究所，並在首爾動物園實習研究，回日本後第一份工作就在東京上野動物園，來到新竹市立動物園但任研究員則是她第二份正式工作。已跑過世界多個動物園的她，希望汲取各國動物園的經驗，替野生動物們貢獻心力。

(中時 )