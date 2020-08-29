生冷食物吃太多，當心小弟弟疲軟不振。34歲的小張婚後身材走鐘幸福肥，為了健康，在老婆的鼓勵下決定積極減肥，三餐不吃肉，只吃高纖蔬菜水果當正餐。1個月後體重雖然順利降下來了，小張卻常感覺頭昏眼花、四肢無力，甚至晚上老婆想親熱時，即使有感覺，但小弟弟卻像蒟蒻軟趴趴，以致老婆懷疑他在外頭養小三。後來尋求中醫才得知，生冷食物是肇禍元兇。

收治該個案的中醫師楊永榮分析，男人性慾來時陰莖卻不能勃起或勃起不堅，以致陰莖無法進入女性的陰道，就可能有勃起功能障礙問題，應儘早就醫查明原因，對症治療。案例中的小張自訴，長期只吃高纖的生菜、芭樂、竹筍、芹菜等食材減肥，幾乎沒有肉類的飲食方式，這對體質腎陽不足的人來說，易導致陽萎不舉。

根據研究，僅以生菜等高纖蔬果為主要飲食，久食易降低性慾，導致敗腎倒陽、腰腿無力、性功能減退等。餐餐只吃生菜等高纖蔬果，無法滿足人體1天所需熱量，體內血糖降低，也會造成體力不濟、精神不振，自然在性事上欲振乏力。

西醫針對不舉症狀，最常見採用荷爾蒙治療，但治標不治本。荷爾蒙治療陽萎藥物都經過嚴格臨床試驗，基本上安全，但效果只是一時，引發不舉的根源問題沒解決，其實無法擺脫硬不起來的噩夢糾纏。

楊永榮指出，中醫治療勃起障礙，按照不同原因引起病源，採用不同藥物治療，以期達到藥到病除。血虛引起陽萎就要用補血、活血；氣虛腎陽虛損引起陽萎就要補氣補腎；溼熱下注引起陽萎需要清熱除溼；血瘀或外傷引起陽萎要排除瘀血，促進新陳代謝；肝氣鬱結引起陽萎則要疏通肝脈，解除肝經鬱滯，通氣行血，使全身血流可以順利流向陰莖海棉體。

小張的情況屬於長期飲食生冷加上體質腎陽虛損，合併造成勃起功能障礙，中醫治療需給予補中益氣的藥材，如柴胡、黨參、高麗參、山藥等，採用溫補方式，讓臟腑氣血旺盛，使陰莖海綿體順利充血，而且要使陰莖海綿體內靜脈的流出量減少，動脈流入血量快速增加，自然陰莖海綿體才能硬起來。

楊永榮表示，中醫治療以對症下藥的方式治標治本，又能調理身體。但他也提醒，勃起障礙患者忌吃寒涼水果，例如西瓜、哈密瓜、香瓜等。此外，應維持規律作息，盡量晚上11點前上床睡覺，多數患者經過充足休息即可重振雄風。千萬不要盲目減肥，長期飲食失衡，導致體虛倒陽，賠了健康，還要花更多時間休養才能復原。

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(中時新聞網)