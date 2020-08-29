總統蔡英文28日宣佈，開放萊克多巴胺豬肉及30月齡以上的美國牛肉進口，消息一出，各界譁然。逢甲大學合作經濟暨社會事業經營學系教授楊坤鋒表示，民進黨政府如今甘冒風險開放美豬，主要是考量以此作為代價尋求與美國簽訂FTA，來應對ECFA若終止可能帶來的衝擊。

《中評社》報導，對於民進黨政府為何要在這個時間點開放美豬、牛，楊坤鋒指出，這可能和海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）在今年9月屆滿10年有關。而且，近來兩岸關係嚴峻，台灣方面動作頻頻，追殺愛奇藝和淘寶等陸資平台；大陸方面也透過官媒，甚至是政府單位放話批評、警告，這都增添台灣各界對大陸可能終止ECFA的疑慮。

楊坤鋒分析，民進黨政府認為，為了避免ECFA終止後，對台灣經濟產生的衝擊，因此必須尋求台美FTA來因應，開放美豬、美牛剛好做為一塊敲門磚，否則也不會甘冒得罪台灣豬農風險。

至於台美FTA是否真的能夠抵消ECFA終止後的衝擊，楊坤鋒則覺得未必，因為兩者本質不同，且台灣對大陸和美國之間的貿易落差巨大，加上美國也有自己的打算，綜合諸多因素考量，即便台美真的簽了FTA對台灣不一定完全有利。

政府開放美豬、美牛，是否有助於台美FTA談判，經濟部指出，此時宣布開放美豬、牛，對洽簽台美FTA(自由貿易協定)是「有利時機」，不過雙方各自都還需要時間整合和準備。

(中時新聞網)