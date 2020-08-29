女性朋友除了青春期之外，另一個重大階段就是更年期，大約在45到52歲這段期間，卵巢會開始大量下降製造女性荷爾蒙，造成經期從開始不規則、紊亂，月經量可能一下子多、一下子少，直到最後的停經現象，當月經停止超過1年，臨床上就定義為｢更年期｣。

中山醫院婦產科主治醫師郭安妮指出，更年期是生命中的自然過程，並不是疾病，應該以平常心看待。一般來說，大多數女性都會順利渡過更年期，但因女性荷爾蒙分泌不足，部分女性會產生一些身心不適症狀，包括熱潮紅、心悸、盜汗、便秘、腹脹、腹瀉、食慾不振、偏頭痛，以及頻尿、漏尿、尿失禁、尿道發炎、性交疼痛，或失眠、焦慮、煩躁、情緒低落等現象。其中的漏尿、尿失禁及性交疼痛較為私密，許多女性不敢說出口求助，其實，這些症狀都是可以治療的。

郭安妮曾收治1位65歲的婦人，從更年期開始有尿失禁和性交疼痛的經歷，因為漏尿困擾及性交不順等原因前來求診。患者表示年輕時生過2胎，胎兒的體型都不小，體重分別為3.2、3.3公斤，到了50多歲時出現更年期症狀及漏尿問題，尤其在用力咳嗽或大笑時特別嚴重，做過凱格爾運動後雖然有些許改善，但隨著年紀越大，漏尿問題越加嚴重。另外，患者喪偶之後，家人鼓勵她尋求第二春，她也勇敢踏出腳步找到了另一半，但當她在從事性行為時卻相當困擾，因為陰道的萎縮、乾澀，讓她在性交時疼痛不適，無法盡情享受魚水之歡。

郭安妮表示，針對漏尿、尿失禁問題，造成的原因很多，像這位婦人可能因為懷孕期間和嬰兒通過產道的骨盆腔壓力與張力造成組織鬆弛，加上年紀漸長，骨盆腔內器官與組織的老化，又加上更年期女性荷爾蒙的缺乏，於是造成了陰道萎縮、陰道壁失去彈性，進而產生漏尿等情形，這就是女性最常見的「應力性尿失禁」，也因此造成性交困難。

郭安妮說明，由於應力性尿失禁並沒有藥物可治療，目前可利用深入陰道內的雷射進行整個陰道內部的治療，透過組織凝結熱效應來刺激膠原蛋白增生，以改善陰道的鬆弛和乾澀、萎縮等問題，進而達到收縮緊緻的效果。性交困難方面則是再加上陰道切開術將陰道口打開，順利改善陰道口過度狹窄的狀況；手術之後私密處的肌膚會比較脆弱，大概需要休息1至2周的時間來修復。

除了透過陰道雷射和陰道切開術來改善之外，郭安妮也請患者在陰道塗抹女性荷爾蒙，再加上口服膠原蛋白和維生素C，約3個月左右的時間，順利擺脫漏尿的困擾，不用再擔心外出得墊塊護墊又容易發生感染，也不用怕會有異味引人側目了；另外，由於陰道口被打開，陰道不再乾澀、缺乏彈性，和另一半也能盡情享受親密行為。

郭安妮呼籲，無論是否正值更年期，只要出現漏尿、尿失禁或是性交疼痛、不適等症狀，千萬不要羞於啟齒，因為只要透過簡單快速的醫療療程，便可以改善這些困擾，幫助恢復以往的社交生活，也能和另一半享受性福人生。

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(中時新聞網)