【現場直播】2020 北海岸時尚藝術季｜2020.08.29

「瓊搖女郎」陳德容、國際超模林嘉綺等人29日出席新北市富基漁港「2020北海岸時尚藝術季」，該展為設計師潘怡良首次策展。巧的是，潘怡良正好是陳德容前夫王贊策的表姐，陳德容雖和前夫離婚1年，但兩人合作不受限。談到恢單生活，陳德容坦言身邊不乏追求者，目前不想談戀愛，都以「好朋友」來互動，現階段除了專注設計外，也希望重返戲劇圈，挑戰全新角色。

陳德容今年4月證實，去年8月和地產富商老公王贊策結束8年婚。對於離婚，陳德容說「這件事我會很健康的去看待，就像談戀愛分手結束」，並說「在婚姻中也沒有不好，可能做朋友會更好，現在偶爾會聯絡」，強調兩人離婚並非外界想像「我吵不起來，雖不是說好脾氣，我會想清楚用溝通、或寫簡訊方式，不會很激動或生氣，我很討厭跟人起衝突」。潘怡良則說「畢竟兩個人，不管婚姻也好，沒辦法干涉他們想法，還好是好聚好散」。

設計師潘怡良與陳德容合作。（伊林娛樂提供）

46歲的陳德容保養得宜，仍擁有少女般外貌，她坦言身邊一直都有追求者，「可以感覺人家喜不喜歡，我會假裝不知道，我覺得朋友比較長久，若不小心跨過，連朋友也沒得做」，對於彼此互動，她認為「我的朋友層次都很好，就算是小男生也受過良好教育，不會讓我反感」，目前暫時不想談戀愛，也很適應一個人生活。

陳德容過去憑著瓊瑤系列作品走紅，後轉往大陸發展，近期在台灣休息近8個月，也陸續接到戲劇邀約，由經紀人姊姊陳雅容評估適合角色。是否會擔心不是接演女主角？陳德容說，之前在大陸拍一部電影，劇中飾演明星經紀人，雖非女主角「但角色很突出，很有意思」，希望角色能發揮演技，更直言女主角的戲通常沒變化，「像包括《梅花三弄》，談談戀愛，沒有演技發揮」，若女主角有特別的戲會考慮接。

被問到是否排斥演媽媽？陳德容說，不是抗拒演媽媽，「如果叫我演20幾歲的媽，就有點過分了」，直言曾有大陸的戲找過類似角色，最後以不適合為由推掉，「我們是資產，被栽培到今天，不能因此把戲齡拉短，我認為是需要改革的地方」，也透露下半年會有其他規劃，一一實現過去還沒完成的「夢想清單」。

陳德容媽媽7年前因腎臟癌切除左腎，日前又因突然發燒，檢查出右腎有一顆3.5公分左右的「異物」，原本要做斷層掃描，但考量媽媽已77歲，近期身體消瘦，若開刀會傷元氣，照核磁共振得喝顯影劑，對有腫瘤的人並不好，決定不再動手術，「媽媽很感謝上帝，交在神手中，就像總統也不知何時會死，開心就好，我們家都挺樂觀」。

陳德容心疼說，媽媽的個性很少女、喜歡唱歌到處旅行，但有次赴北京旅遊，腰痛突然發作不能行走，自此再也不敢跑遠，就算陳德容出國都會租車接送，媽媽也不願意出國，也讓陳德容體悟「所以要好好保養身體，該玩就去玩，交些知己、開心的朋友，就好了」。

(中時 )