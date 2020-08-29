【現場直播】2020 北海岸時尚藝術季｜2020.08.29

國際超模林嘉綺、瓊搖女郎陳德容等人29日出席新北市富基漁港「2020北海岸時尚藝術季」，為知名設計師潘怡良首次策展。擔任模特兒20多年的林嘉綺，走過國內外不少大型伸展台，這回在漁港走秀是第一次，但因為是戶外且在岸邊，會擔心海風吹拂，她想起有次走秀，風吹來加上自己轉錯邊，紗就捲在腳上，笑嘆戶外因素難控制，但「兵來將擋，水來土淹」，被問到老公小孩有無來參加？她透露因女兒近期準備舞蹈比賽沒辦法來，下次還有機會。

林嘉綺穿著潘怡良設計師服飾走秀。（伊林娛樂提供）

林嘉綺近年回歸家庭照顧2個女兒，透露因疫情不能出國，女兒日前放暑假，全家還找了離家車程15分鐘的飯店，進行為期一週的「偽出國度假」。近年她當全職媽媽，坦言有時會比較不耐煩，今年暑假一週去飯店、一週暑輔、一週奶奶帶，「暑假就被打發掉了」，更笑說「現在工作有點像放假，因為專注力不用放在他們身上」。

被問到帶孩子心情，林嘉綺開心說「小孩最近很好，覺得他們是天使，夫復何求」。此外擁有180公分的林嘉綺，2個女兒也遺傳媽媽身高優勢，7歲女兒目前128公分、4歲小女兒110公分，在班上永遠坐最後排，她笑說「宿命啊，以前我國小畢業169，國中就被誤認高中或大學，我可以pass一些技巧給她們」。

名模林嘉綺婚後專心照顧兩個女兒。（伊林提供）

不過小女兒對於林嘉綺衣著尺度控管嚴格，不准她穿過短短褲，有一次看到形象廣告，小女兒問「媽媽那是你嗎？」林嘉綺開玩笑說「不是，那是媽媽的雙胞胎妹妹」，小女兒說「對啊，怎麼會ㄋㄟㄋㄟ都掉出來」，可愛模樣讓林嘉綺笑說「也不錯，多一個人管」。她坦言不希望女兒在學校有壓力，才拋出「雙胞胎」之說，不過小女兒曾疑惑「我怎麼沒看過那阿姨」，林嘉綺只好笑說「因為我跟她不好」。

被問到有沒有考慮生第三胎？林嘉綺笑說「我們家有講好，不能單數，如果有第三個就要第四個，因為單數很難處理，不過想到四個就打消這念頭」，不過老公沒因此結紮，「就有個磁場，告訴他（小孩）不要來」。

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(中時 )