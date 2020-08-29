一般人常會把乾癬與癬混淆，皮膚癬是由真菌感染的皮膚病，常出現小水泡，在悶熱潮溼的天氣特別容易感染，常見的如香港腳、灰指甲，但較容易治療，只要鞋子輪替穿、保持患部乾爽、多曬太陽殺菌，即可改善症狀。中醫師鄭愛蓮表示，乾癬則是免疫反應失調所致，不具傳染性，通常與遺傳有關，發作時紅腫、脫屑，病灶處會有一層又厚又硬的皮，因此乾癬又稱「牛皮癬」或「銀屑病」。

中醫師表示，乾癬是免疫反應失調所致，不具傳染性，通常與遺傳有關。此為示意圖。（達志影像/shutterstock)

一般人常會把乾癬與癬混淆，其實兩者致病原因不同。（圖／NOW健康提供）

鄭愛蓮進一步解釋，乾癬常分布於頭皮、腹部、背部、四肢關節處，嚴重者甚至會關節腫痛，患者的皮膚會增生，造成一搔抓就皮屑滿地的現象，因此常給人觀感不佳，進而影響自信心，療程通常以「年」來計算，需要極大的耐心。

「中醫治療乾癬，有一定的規律。」鄭愛蓮指出，乾癬患者通常轉介中醫時，都已有1至2年的病史，已使用過西藥如類固醇治療，尤其像上述患者，因乾癬病史久，嘗試過各式西醫療法，故病症變得較為複雜，治療更棘手。中醫治療時一定會先經歷反彈期，此時症狀會加劇，患者務必要耐心撐過，之後病情就會慢慢好轉。

鄭愛蓮說明，中醫用藥主要以調理肝氣，再加以藥性清、溫之用藥，如：三黃、茯苓、白茯，來健脾利溼，促進代謝。此外，由於乾癬患者的皮膚乾燥，故會選用質地較油的外抹中藥膏，清熱解毒，能幫助止癢。

曾有1位病人Henry（化名），乾癬病史長達10年之久，過去都以西醫治療，也使用過生物製劑治療2年，卻不見成效，後來轉由中醫治療，聽從醫師遵囑，為了多曬太陽，不惜從台北搬至南部居住，每半個月回診拿藥1次，如此持續治療3年，病情終獲大幅改善。

鄭愛蓮提醒，乾癬症狀通常在夏季會改善，因此建議患者要多曬太陽、多運動出汗，才能幫助體內代謝。飲食方面以豬肉、雞肉為主，病情改善後可酌量食用牛、羊、海鮮，但切忌螃蟹和飲酒。也要減少抽菸及糖份攝取，不熬夜，盡量在12點前上床睡覺，並適時紓壓，壓力也有可能會引發乾癬的潛在因子。

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(中時新聞網)