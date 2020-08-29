1名年近40歲的中年婦女患有牙周病，因牙床骨遭蛀蝕過多無法留住牙齒，當天拔完牙齒後就立刻進行植牙，由於本身牙床骨條件已經不佳，拔完牙齒便出現個不小的窟窿，植完牙齒當天就感覺不適，不久開始牙齦腫痛、傷口感染發炎，必須重新接受治療。專業牙科醫師表示，牙周病發炎狀態下硬植入的植體，失敗風險自然較高。

隨著植牙技術日益成熟，若按照醫療程序按部就班執行，植牙成功率極高。牙醫師林東豪指出，近年來常可聽到「即拔即種」、「1日植牙」的速成方式並非人人適用，必須視個案牙床骨頭健康狀況而定，做好植牙的術前評估，以免提高植牙失敗的風險機率。

牙齒因蛀牙過大或嚴重牙周病等，造成牙齒鬆動面臨必須拔牙後，在選擇植牙手術前的審慎評估非常重要，包括牙床骨頭的質地、體積大小等條件，以及全身性的健康評估，若病患本身罹患心臟病或高血壓、糖尿病等慢性疾病，還是正在服用治療骨質疏鬆含雙磷酸鹽成分等藥物，抑或罹患口腔癌、鼻咽癌等經過放射線治療，易致顎骨壞死的後遺症等，這類病患皆不適合進行植牙手術時，建議可朝向製作牙橋或活動假牙方式來改善咬合狀況。

林東豪表示，若缺牙病患經過評估適合植牙手術，必須先評估牙床骨頭的健康程度，若狀況良好可選擇即拔即種的植牙方式，拔牙、植牙同時完成；反之，若骨頭缺損過大，如同發生土石流般地基鬆動，必須重新做好水土保持、穩固地基才能蓋房子。通常植牙手術進行補骨後的骨整合，需3至4個月至半年之久，骨頭才會與人工牙根完全緊密結合，才能植入植體，再裝上牙套。

而牙套的種類又可分為一般金屬複合陶瓷的假牙，以及美觀度較高的全瓷冠、全鋯冠2大類。前者製作方式是利用瓷粉鍛燒成陶瓷塊，附著於金屬上，依照金屬等級差異、價位也不同；後者則是將瓷塊雕刻一體成形，內層是很硬的陶瓷支架，而外層同樣是陶瓷，硬度較強，美觀耐用，常使用於著重門面的前牙區。由於植牙的植體直接固定於牙床骨上，缺乏牙周韌帶所產生的沉降彈性，通常會考量上下咬合力道，假牙套會比真牙硬度略低，避免因咬合時過度撞擊導致牙齒磨損。

植牙的成功不僅是牢固不脫落而已，尤其前牙區植牙後還露出黑色的金屬部分，就不能算是成功的植牙。林東豪進一步說明，現今骨整合成功率極高，後牙區植牙前會先進行電腦斷層、手術導板的醫療程序，骨頭在哪裡就植入哪裡，植牙完畢後再裝上牙套，但製作前牙時特別著重美觀，術前必須先想好假牙如何設計及呈現的樣貌，再決定植體的前後左右的位置、深度以及假牙該採取黏著式或是開孔式等，每個細節都關乎到植牙的角度與美觀度，才能避免術後出現假牙歪斜或暴牙的窘境。

植牙前應選擇具有口碑、有豐富植牙經驗的專科醫師，植牙後的保健清潔也不容忽視。林東豪提醒，植牙完後應遵照醫囑服用抗生素和止痛藥，可冰敷處理，先避免熱燙飲食、生魚片等生食，不到游泳池游泳以降低髒水進入口腔導致感染機率。此外，植體雖不會蛀牙，但可能會產生植牙牙周炎，在清潔口腔時牙刷、牙線和牙間刷3者皆應使用，至少半年回診1次，才能及早發現問題、及時治療。

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(中時新聞網)