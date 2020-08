簡文秀(右)與殷正洋(左)、黑旋風同台飆唱。(億光文化基金會提供)

參與音樂會的民眾在入場前已大排長龍。(億光文化基金會提供)

秋高氣爽時節,又逢疫情國人無法出國,國立台灣圖書館於29日下午在陽明山中山樓舉辦「恰似你的溫柔」音樂會,由聲樂家簡文秀擔任音樂節目製作人,民眾參與踴躍,現場擠入近3000人,綻放嶄新光芒的國宴廳宮燈輝映下,在周末午後民眾與音樂團隊共享歡唱。

簡文秀表示,此次音樂會特別邀請了殷正洋、南方二重唱等擁有金曲、金鼎、金鐘獎項肯定的演唱者,原住民合唱組合黑旋風,以及薩克斯風演奏者孫維廷、非比歐霸爵士樂團、玉山混聲合唱團、台北華山愛樂口琴樂團等團隊。在歌曲安排上希望民眾度過開心歡樂的午後時光,尤其歌曲安排上,兼具民歌、台灣歌謠、國語流行歌曲,以及熱門的電影主題曲《My Heart will Go On》,最後更由簡文秀、殷正洋合唱《You Raise me up》,一展台灣歌唱家實力。

中山樓建築為新台幣百元紙鈔背面的代表圖像,亦是過去國民大會遷台後的主要開會場所,過去總帶著些許神祕色彩,國立台灣圖書館館長鄭來長致詞時表示,修憲後中山樓過去的功能不再,於2012年5月20日改隸國立台灣圖書館館理,並對外開放,希望民眾能多親近中山樓,而每年由簡文秀推出的音樂會,如去年的「民歌新唱」就吸引了眾多民眾,今年的音樂會更是自索票日起就十分踴躍。

音樂會由孫維廷及非比歐霸爵士樂團演奏《你是我的眼》、《Tequila》等曲目揭開歡樂序幕,聲樂家簡文秀更緊接著帶來《奇異恩典》為台灣祈求平安健康;南方二重唱則演唱《夢田》、《捉泥鰍》、《蘭花草》等民歌童謠;原住民組合黑旋風的《我的未來不是夢》組曲也和觀眾歡樂互動,音樂會最後在全體演出者與現場民眾合唱的《恰似你的溫柔》中畫下句號。

除了中山樓內歡唱音樂會氣氛熱絡,戶外廣場也有古早味柑仔店、踩高蹺、泡泡機等互動遊戲,讓民眾親子同樂;此外,億光文化基金會也藉由此活動,捐贈中山樓全館新版節能LED電子贊助LED燈泡500顆,期讓中山樓有著令人耳目一新的明亮面貌。

