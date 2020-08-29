谷歌（Google）和臉書（Facebook）連接美國和香港的海底電纜計畫，在被美國政府質疑有潛在國安漏洞後，兩家公司近日已提交新建議，確認連接美國至亞洲的「太平洋光纖網路」計畫將不包括香港，並將改為連接台灣和菲律賓。

香港信報29日援引外媒報導稱，谷歌發言人證實，已放棄原本連接香港的海底電纜計畫，並根據美國司法部建議，就電纜連結台灣和菲律賓重新提交計畫，以向各部門申請所需牌照，故鋪設工程不會停止。

報導指出，谷歌海底電纜連結台灣的部分，在4月份獲美國監管機構批准啟用，為期6個月。

太平洋光纖網絡計畫由谷歌和臉書在2017年提出，原本計畫是會連接香港，但美國國家安全和司法機構今年6月份建議聯邦通訊委員會（FCC）否決連接香港的部分，計畫因而要修訂。

報導稱，香港合作夥伴太平洋光纜（PLDC）為中國第四大通訊服務供應商鵬博士電信傳媒集團子公司，而美國國家安全和司法機構認為，鵬博士與中國情報單位及國安機關有所關聯。

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