黃尚禾（左起）、袁子芸、唐振剛同公司師兄妹一起來看電影。（華影提供）

《馗降：粽邪2》西門首映會座無虛席。（華影提供）

由李康生、許安植、陳雪甄等人主演的鬼片《馗降：粽邪2》28日舉行首映會，在西門町電影街連開7廳共3千人次，演員群2小時內狂跑7場映前映後活動，其中不乏有明星、演員現身影廳，像man味十足的王識賢，看完嚇到直呼：「太恐怖了！又驚嚇又感人，面面俱到！」黃鐙輝則說自己看到哭，「整部電影節奏非常緊湊，讓你懸著一顆心七上八下，最後卻溫暖的讓人融化。」

演員黃尚禾讚譽這部電影就像台版《驅魔神探》，形容主角「鍾馗身」的李康生就是東方的英雄人物，非常動人，唐振剛則說：「廖士涵導演前期花了很多心思，很感動的是很少看到鬼片可以這麼感人，這是台灣本土文化的故事，該嚇到的沒有少，又有親情，人跟人之間的情感！」

另電影《消失的情人節》女主角大霈和主持人Janet也說平時不敢看鬼片，但特地提起勇氣跑來看《粽邪2》，表示劇情除了嚇人也很感人，另女星楊潔玫、張本渝、葉欣眉也到戲院內支持。

28日首映時，每當劇組進廳跟觀眾互動，影迷看到電影裡比鬼更可怕、展現怪物級演技的陳雪甄，都發出驚呼聲，也有許多觀眾看完紛紛敲碗第3集，導演廖士涵及監製鄒介中希望觀眾先進戲院支持第2集，這樣才會有更精彩的《粽邪3》。

(中時 )