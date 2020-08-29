參辰湖連環逼殺，八鋒郡王行至最後一關，卻遇鬼齋狐強勢斷路！縱然功殘體傷，豈願束手就戮，向南宮浴血奮戰，深信命運一如手中長劍，只會由自己掌握！見網中獵物猶作困獸之鬥，鬼齋狐橫臂一援，一口粲然神器動盪而降，竟是六賦印戒，詭麗再現！

魙王殿內，西窗月握上誕鬼妄筆，眼泛綠芒，緩緩沾上忘鷗之血，霎時謬思之腦奔騰澎湃，無數荒誕異想洶湧而至，眨眼間，已置身幽微難測之境！沉沉黑暗中，嬰啼迴盪，西窗月循聲前往，隨之，朱紅、靛藍，兩道不敢置信的熟悉身影，離奇映現！

墨殤風暴初顯威脅，無邊墨雲如死亡陰影，籠罩儒門。辰太尋明手掌輕抬，龐然墨氣頓如漩渦，盤絞扭轉，驟生巨大破壞引力，粉碎儒門天下！同時，全數儒生亦受吸引，身形浮空，被吸往天際墨瀾，危急之際，乍見萬道劍氣激射而入，正是劍子仙跡，疾馳來援！欲知詳情，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂天越》第29章：生之死路 死之活門；第30章：一念之變。

(中時 )