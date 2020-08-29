「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」首度在台灣舉辦城市巡迴賽，在歷經兩個月賽事後，總決賽29日在台中火車站2樓廣場火熱開打。南北區12支隊伍取前8強進行總決賽，晉級隊伍包括台中夢想家青年、新北Footer、台北2派克、台中閃電、高雄APEX power studio、新竹Cool A、宜蘭烤哇邦嘎以及台中星動銀河旅站，其中已拿下5回合冠軍的地主台中夢想家青年隊，更是本聯盟不敗金身的最大魔王。

台中市政府定位台中為「酷城市」並積極推廣「酷運動」，本次台中市政府運動局、台中市政府經濟發展局以及台中市旅遊協會積極協助賽事舉辦，盼能藉此帶動臺中的運動發展。台中市政府運動局長李昱叡表示，台中為台灣地理上的交通樞紐，這次很榮幸有國際的運動賽事在此舉辦，希望大家可以藉由運動來更加認識台中，李昱叡也勉勵：「預祝所有選手盡其在我，擁抱冠軍回家！」

台中市長盧秀燕於「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽記者會」曾表示，為激勵台中在地隊伍能有更好的表現替台中爭光，今在賽前也由運動局長李昱叡、經濟發展局局長張峯源以及旅遊協會理事長趙成年分別頒發給台中夢想家青年與台中星動銀河旅站，三萬六千元以及一萬八千元的「激勵獎金」，星動銀河執行長蔡維郡也在場為自家球員們加油鼓勵。

「3X3.EXE PREMIER 2020聯盟賽」最終8強決戰將於30日展開，首場賽事將於下午3點開打，民眾可免費觀賞聯盟賽所有賽事，官方3X3.EXE OFFICIAL的YouTube頻道將同步提供全程網路轉播服務。

(中時 )