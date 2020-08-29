白宮國安顧問歐布萊恩28日批評，大陸在南海等亞太地區的行為「非常咄咄逼人」，他並透露，美國計劃在9月和10月，與「四邊安全對話」（Quad）夥伴國日本、印度及澳洲舉行高層會談。美國國防部長艾思博29日則與日本防衛大臣河野太郎舉行會談，兩人亦劍指大陸，表示反對在東海和南海企圖以實力單方面改變現狀的做為。

歐布萊恩對智庫「大西洋理事會」說，國務卿蓬佩奧將於9月和10月與日印澳的外長會晤，他則可能會在10月與這三國的對口官員會晤。Quad為非正式戰略論壇，最早由日本首相安倍於2007年第一次執政期內倡導成立，但一直到川普總統上台後才於2017年「重啟」，在華府的構想中可說是「印太戰略」基石。

歐布萊恩說，印太地區事關美國重大利益，美國將在此發揮重大作用。他說：「我們看到了一個非常強勢、非常咄咄逼人的中國，而美國不會從其長期奉行的原則中退縮，那就是世界海上通道和國際水域應有航行自由，太空、天空權利和國際空域也一樣。」

28日，五角大廈對大陸在南海舉行軍事演習，包括試射中程彈道飛彈表達了關注。29日，美國國防部長艾思博與日本防衛相河野太郎在美屬關島舉行會談，兩人亦劍指大陸，表示反對在東海和南海企圖以實力單方面改變現狀的做為。

艾思博28日在太平洋島國帛琉進行短暫訪問時，也指責大陸在太平洋地區製造不穩定。他說，他與帛琉總統雷蒙傑索討論了尊重「大小國家的主權」的必要性。雷蒙傑索則表示，歡迎美國加強其在印太地區的軍事存在。他說：「這給我們帛琉人民帶來了巨大的安全感，和走向未來的穩定感。」

帛琉是台灣在南太平洋剩下的四個邦交國之一。美國之音報導說，儘管面臨北京的強大壓力，帛琉總統雷蒙傑索仍然與台灣和美國維持了牢固的關係。帛琉雖然人口稀少但戰略地位重要，華府試圖對抗北京在這個島國獲得影響力。

(中時 )