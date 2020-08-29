30歲南韓女星姜素拉（강소라）出道11年，以氣質形象受封「國民女神」，更因曾和男神玄彬有過一段情而廣為人知，她在上週透過經紀公司 Plum A＆C 閃電宣布結婚消息，宣告8月底將辦婚禮，令眾多粉絲又驚又喜，替她開心更紛紛送上祝福，根據韓媒報導，她原訂在今日(29日)的婚禮取消，主因正是新冠肺炎疫情。

姜素拉雖然在今日正式成為人妻，但原定在今日的婚禮儀式卻取消，經紀公司表示考慮到新冠肺炎疫情惡化，才改為只有新人和雙方直系親屬參加的簡單證婚儀式，根據韓媒報導，男方是大姜素拉8歲的醫生，在京畿道有自營的醫院，財力相當雄厚。但關於兩人結婚是否因婚前懷孕，經紀公司則否認。

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姜素拉也公開親筆信向粉絲報喜，她表示自己遇到了一個好人，未來更會兼顧婚姻和演員身分，最後不忘叮嚀粉絲們在疫情期間要保持健康，希望一起度過艱難的時刻，展現暖心的一面。

在 Instagram 查看這則貼文 Sora Kang（@reveramess_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 23 日 下午 11:19 張貼

除了在戲劇圈發光發熱，姜素拉更在今年7月加入YouTuber界，開設頻道「강소라의 쏘라이프 SO_LIFE SORA_IF」與粉絲互動，才剛開創短短不到一個月時間就突破1萬多人訂閱，從影片中可以看得出姜素拉個性開朗親民，不僅邊吃飯邊回應粉絲問題，更化身廚藝大師，教大家如何煎豬皮及番茄湯，模樣有趣相當圈粉。

在 Instagram 查看這則貼文 플럼에이앤씨（@plumactors）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 27 日 下午 6:43 張貼

(中時新聞網)