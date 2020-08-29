基隆市政府向中央爭取到3900萬元經費，將校園打造成兒童特色遊戲場，教育處長林祝里於29日表示，新台幣3900萬元經費將分兩方面運用，並依各校班級數規模，分成4個級距補助建置兒童特色遊戲場，每校最少90萬元，最多170萬元，若學校提出的計畫更具特色，市府將視計畫規模補助更多經費，協助各校完整建置特色遊戲場。

林祝里說，像暖暖區的暖西國小「軟絲公園」，就是設計軟絲外型的兒童遊樂場，兼具海洋教育元素，預計在9月底完工，而七堵區的堵南國小「大船入港」船型城堡則預計年底完工，另外，信義區也有深美國小的「樹屋森林」，利用學校地形地貌特色，規劃探險樹屋，兼具環境教育與探險元素，預計明年9月完成，各具特色和教育意義，將成為孩子們專屬的夢幻遊戲天堂。

林祝里指出，日前市府也有舉辦「推動國民小學特色遊樂場總務人員研習計畫」，其中，暖西國小分享如何規劃校園兒童遊戲場空間，除設置風雨球場與共融式遊具外，還將操場跑道翻修，把現有的直線跑道，改建為環狀跑道，提供學童們更有趣的嬉戲空間，她強調說，將其他縣市遊具創意靈感，融入基隆校園遊戲場域，可以帶給孩子更好、更安全的空間。

(中時 )