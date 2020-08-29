江宏恩29日在西門町屈臣氏廣場舉辦粉絲見面會，近期他靠運動搭配輔助食品，年初成功甩肉13公斤，從「肥龍」變回以前的「飛龍」，還大方秀出結實六塊肌拍攝形象照，在公車、捷運站，都能看到他斗大的大肌肌。被問到看到自己帥照心情如何？他害羞說：「就是快速走過。」不會特別站在路上端詳。

江宏恩首次代言輔助食品，銷量開紅盤，僅僅半年大賣五十萬組。為了感謝粉絲，今天展現苦練多時的身材，他強調自己除了吃輔助食品外，目前還是維持「過午不食」，以及每週4次的運動習慣。甚至有女性友人看到他甩肉效果驚人，跑來問他，「阿吃這個就會有馬甲線嗎？」讓他哭笑不得，再次強調一定要搭配運動。不過網路出現仿冒品，江宏恩特別呼籲粉絲要特別留意。

江宏恩最近也為了9月份的鐵人三項做準備，11月還要與老婆一起參加三鐵。由於11月份的賽事是團體賽，他特地準備與老婆的「隊服」，也當作情人節禮物，笑說自己是務實的甜蜜。今天許多粉絲到場支持，現場他也與23歲的男粉絲玩遊戲，比拼椅上的仰臥起坐，結果50歲的他竟然完勝年輕弟弟。他透露接下來公司也有安排演出戲劇。

50歲江宏恩和23歲的男粉絲比拼體力。（Ivenor提供）

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