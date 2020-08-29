對於農委會表示萊克多巴胺只要符合國際標準，就不會有任何的食安疑慮；又說臺灣豬的飼養過程都不曾使用任何萊克多巴胺，網友質疑，是否前後自打臉？是不是欠台灣人民一句道歉？

農委會28日在記者會表示，我們的政策是只允許國外的豬肉含有萊克多巴胺進來，國內的養豬戶是不會用、也不該用的，所以這個部分是可以讓消費者有更多的選擇，讓整個台灣豬更有競爭力，不是說同步的也讓國內豬農來使用。他補充，萊克多巴胺是所有瘦肉精裡面最不會對人體健康影響的一種動物用藥添加物。

農委會主委在臉書說，萊克多巴胺在國際上已經有公認的安全標準，在嚴謹的風險評估以及世界上許多先進國家的驗證下，已經可以確認只要符合國際標準，就不會有任何的食安疑慮。

農委會主委強調，不管是過去還是現在，臺灣豬的飼養過程都不曾使用任何萊克多巴胺，未來也會繼續維持這樣的做法。我們也保證未來不會核准任何萊劑在國內使用或上市，只要消費者認明國產，就是100%不含萊克多巴胺的高品質豬肉。

有網友在其臉書專頁《文翔政論》質疑，一下說萊克多巴胺不會有任何食安疑慮，一下說台灣豬不會使用萊克多巴胺、100%不含萊克多巴胺，怎麼前後文自打臉？

網友痛批，選前靠反瘦肉精騙票騙選民騙到政權，然後一上任就自打臉，自打臉就算了，還不道歉還要硬拗，如果時空環境不一樣，在做這不得不的選擇之後，是不是欠台灣人民一句道歉？

(中時新聞網)