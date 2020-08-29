桃園客運驚傳工時造假，司機有兩版USB規避稽查，桃園監理站29日立即前往調查，連同過去抽檢，都未查獲有計薪、檢查不同調的情況，已指示桃客內部查明，桃客強調從未下達兩版USB的指令，疑似有偶發事故，將查明了解情況後嚴懲。

為管理客運駕駛超時工作問題，公路總局要求駕駛配置1個USB隨身碟記錄工時，但桃園客運傳出司機持有2個USB，永遠抓不到超時工作。

桃園監理站今無預警突襲，抽查15輛客運車，並未發現有使用2個USB的情況，後續仍會加強稽核。監理站指出，USB不是稽查唯一憑據，也會根據公路動態系統輔助，並稽核公司行車紀錄器卡紙及行車憑單，更不定期查核及路檢確認駕駛員是否有身分識別不一致的情況，今年已對桃客依違反公路法及汽車運輸業管理規則舉發11件、罰款9萬9千元。

桃客總經理室主任簡誌良對此表示，公司管理階層從未下達使用2個USB的指令，爆料一出後立即展開內部調查，坦言確實有發現偶發個案，初步了解並非司機個人行為，不排除是管理調度人員「求好心切」違令，將待上班日深入追查。

交通局指出，根據爆料的行車紀錄表，總行駛時間10小時是符合規定的，透露今年受疫情衝擊，公車紛紛減班15％、甚至更多，但桃客並未裁員，有聽聞司機抱怨沒車好跑、薪水跟著減少，會再會同勞動局稽查。

(中時 )