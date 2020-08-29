朝陽富元教育公司所屬朝揚補習班大業分部（分校）今天中午開幕，也是第23個分部（分校）成立，市長鄭文燦等人到場祝賀，肯定董事長鄭一鳴和團隊的辦學表現，期許成為補教業模範。

鄭文燦表示，很多家長看見朝揚補習班的用心，就知道朝揚可以成就孩子的夢想，是一個可以讓孩子多元學習的環境，在學校教育以外能得到更大的協助，顯示出朝揚團隊的高價值。

鄭文燦說，108學年新課綱上路，老師要編排自己的課程領域，學生也要自主學習，補習班從旁加以輔導協助，相信朝揚補習班在新課綱實施後，可以給學生更大的支持。學校教育跟補習教育各有所司、各有專長，現在少子化，升學面臨不同的壓力，要讓孩子多元選擇、激發潛力，能夠適性揚才，希望朝揚能跟教育的理想一起成長，成為補習教育的典範。

今天教育界多人參加大業分部開幕典禮，鄭文燦說，朝揚文教機構董事長鄭一鳴也曾擔任桃園市家長會長協會桃園區總會長，包括在場的呂朝福榮譽理事長、群英會會長許俊傑和不同領域的菁英會員互相支持，創造社會更好的理想。

另外，到場的桃園市校長協會會長陳勝利也一樣，鄭文燦強調一位好校長是靈魂人物，能帶動、提升學校整體發展，還有觀自在協會理事長李展向熱心公益關懷弱勢，經營補習班其實也是落實公益和理想，大家都一起為社會的進步而努力。

朝揚富元教育公司董事長鄭一鳴表示，朝揚文教在桃園經營吧27年，大業是第23家分校（部），設備是這區域最符合法規、最標準、最明亮的補習班

立法委員萬美玲指出，課輔、補習也是教育的目的，朝揚文教機構為地方教育盡了非常大的力量，在學校課程以外，為學生做好課輔和補習的工作。過去大家認為政府教改、108課綱凌亂，還好有像朝揚補習班這樣的企業解決家長和學生的煩惱，尤其是家長要上班，對孩子的教育、功課不能親力親為的時候，朝揚提供很好的平台，讓家長能放心孩子下課後交由朝揚輔導課業。

萬美玲強調孩子的未來是你我的希望，過去市議員任內就和議會同仁為桃園的孩子打拚教育，現在擔任立委，好的政策要留著，不好的就要檢討改進，都是為了的未來而打拚。

桃園市副議長李曉鐘強調，朝揚補習班用心經營才有今天的成績，學生的表現也很優秀。

朝陽富元教育公司統計，旗下朝揚文教機構（補習班）學生總數超過2000人，今年參加生高中職錄取前三志願的比率近3成，是補教業中少有有能夠達到的高度，顯示在地家長、學子對朝揚補習班的認同及肯定。鄭一鳴眼光獨到及用心，包括重金打造朝揚專屬的安全車隊，用賓士級遊覽車做為學生專車、全職司機，還有家長專屬的APP，可以掌握孩子的學習、到校狀況；另外還建立桃園唯一的線上雲端補課系統，讓學生方便補課，展現補教業對教學的控管信心，才敢讓家長在任何地方都能看到學生的上課狀況。

(中時 )