全國逾30年高齡住宅高達400多萬戶，各縣市力拚危老改建，北市議員陳炳甫批評，北市危老申請核准率六都墊底，危老申請作業程序明定審核應在30日內完成，卻有民眾苦等1年還沒通過；建管處澄清，北市危老申請、核准件數皆領先全國，已加派人力審查，加速危老重建更新。

根據六都危老審核率統計，台南市以93.41％居冠，其次為高雄市82.46％、新北市77.00％、桃園市68.25％、台中市47.37％，北市僅47.20％墊底。

陳炳甫指出，北市還有283件申請案仍未通過，甚至北投區有危老改建案從去年8月送件至今滿1年後還沒審核，「民眾苦苦等候一個安全的家還要多久？」

陳炳甫表示，新北市府為加速危老審核的效率，共有25人承辦危老業務，反觀北市僅有6人承辦，甚至因業務龐大，將有2名承辦人離職，雖北市建管處亡羊補牢增加6名約聘僱，但對危老重建審核仍是緩不濟急。

陳炳甫說，北市高齡住宅數屢創新高，又碰上高齡化社會，建管處卻忽視民眾居住正義，未來老人居住與老宅的雙老問題，恐演變成社會問題，他呼籲北市府應借鏡新北市府，大量增加危老重建審核作業人員，從中改善審核人力不足與過勞的問題，讓北市的高齡老宅早日動土重建。

建管處表示，因危老重建容積10％獎勵5月到期，全國各縣市4、5月申請案件增加，北市尤其暴增228件居全國之冠，也因大量申請潮，建照科有13名投入審查工作，增加一倍以上人力辦理危老重建計畫，並在6、7月核准件數較去年同期增加約4倍。

建管處強調，截至8月27日止，全市547件危老申請案，已核准280件，核准率已提升至51.19％，北市危老推動績效、核准件數已領先全國，未來將繼續加緊腳步，加速推動危老重建更新。

(中時 )