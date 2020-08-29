臺北聖興天后宮位於忠孝東路六段39號，甫今年7/7舉行揭匾儀式的新興廟宇，香火鼎盛、信眾雲集，特於普渡法會期間為幫助南港區需要協助的弱勢團體，將法會募集的物資與善款總額約新台幣200萬元全數捐贈南港一帶的公益團體，並於9月1日舉辦捐贈儀式

捐贈儀式眾賓雲集，由臺北聖興天后宮主任委員，新潤建設董事長黃文辰親自主持、出席頒贈嘉賓有立法委員邱志偉、吳秉叡、台北市議員洪健益等人共同參與；受贈單位華山基金會、綠色方舟等出席參與，黃文辰主任委員表示：本宮在108年2月舉辦「大甲媽北巡暨媽祖光影展」活動，策展結束後，請示南返大甲鎮瀾宮祖廟，在大甲媽祖神蹟現示下，眾人博杯請示，決定延靈於南港，福祐在地十方信眾，為離鄉背井北漂台北打拼的遊子們，建一座心靈安居之所，廣佈媽祖慈悲大愛精神。今日在眾人見證下，特將今年中元普渡法會所募集的物資與善款，合計約新台幣200萬元，捐贈給十個在地公益團體，宏揚臺北聖興媽祖慈悲大愛精神，大愛傳遞南港。未來本宮更會以媽祖之名從事濟貧、義診、社會醫療、關懷弱勢等公益慈善活動，造福社會；透過舉辦文創活動，促使媽祖信仰年輕化，親近媽祖慈悲濟世的精神。

臺北聖興天后宮位於台北市南港區忠孝東路6段39號，占地200 餘坪，建築以東方簡約禪風設計，主祀大甲鎮瀾宮延靈天上聖母媽祖娘娘，簡稱「台北媽臺北媽」。

出席來賓名單吳秉叡立委、邱志偉立委、洪健益議員。受贈單位名單南港在地/美芳社區巫里長辦公室、舊莊食物銀行、華山基金會南港站、好厝邊社區發展協會、綠色方舟、財團法人中華文化社會福利事業基金會臺北兒童福利中心、育成社會福利基金會、財團法人雙福社會福利慈善事業基金會、三玉啟能中心、關愛之家、南港社福服務中心

(中時新聞網)