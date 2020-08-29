政府公布含萊克多巴胺美豬美牛鬆綁政策，而開放的標準是根據國際標準，在保證國民健康及維護國內產業前提下開放，確保食安是最高原則，但消息一出，引發外界譁然。對此，律師葉慶元在臉書上指出，同樣的美國肉品，國民黨和民進黨執政下就掀起兩種不同結論，令他忍不住嘆氣說「無言」。

確保國內豬農收益不受影響，總統蔡英文則宣布將設置「百億養豬產業基金」因應，農委會主委陳吉仲也說，目前正與國外洽談外銷事宜，包含生鮮豬肉出口新加坡，正在積極進行中。

葉慶元在臉書寫下，「同樣的美國肉品，國民黨執政，就會殘害國民健康；民進黨執政，就是安全無虞！（覺青認證）」。而他的貼文曝光後，也引起不少網友討論，有人說「完全同意」、「接下來，應該就是台灣豬也可以用瘦肉精，然後就是全民吃瘦肉精，在野黨毫無作用，好期待啊」、「美國豬肉被做成加工品， 滷肉燥、肉鬆、肉羹、貢丸、 熱狗、漢堡肉 等等，充斥在我們的飲食圈，危害有多大呢？」

同樣的，針對美豬美牛開放議題，資深媒體人李艷秋也在臉書PO出一段過去蔡英文向民眾喊話的影片，並寫下「蔡英文的昨天—禁美牛豬；蔡英文的今天—進美牛豬；蔡英文的明天—迎日核食。」她也已Hashtag寫下「無言」、「看影片吧」。

(中時新聞網)