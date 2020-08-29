美豬、美牛拍板，陳吉仲：明年元旦正式開放。(本報系資料照)

蔡英文總統28日宣布將放寬美豬、美牛進口標準，農委會主委陳吉仲也在行政院記者會上表示，相關規定都將在明年1月1日生效。此事引起地方政府反彈，並公布裁罰標準，衛福部長陳時中則呼籲瘦肉精殘留標準不要一國多制。對此，雲林菜農林佳新則對陳時中和陳吉仲提出六點問題，質疑政府作法。

林佳新今(29日)在臉書上表示，一國多制當然不是好事，但大前提是中央做了充分產業溝通以及真的落實避免魚目混珠傷害消費者與農民。

接著，林佳新向陳時中和陳吉仲拋出了六個問題：

1.請問陳部長，為何美國能進口使用萊克多巴胺的肉品，而台灣養殖戶不行？

2.請問陳部長，為何美國進口的萊克多巴胺，我們只是用薄弱的產地標誌，就要信任業者的良心會坦白告知與來源追溯就可上架分流，那台灣的也可以用來源追溯來分流，為什麼台灣養殖戶不行？

3.請問陳部長以及陳主委，陳部長你的職務是保護消費者，而當你變成政黨政策服務，而不是為消費者端設想，請問衛福部部長功能何在？

4.陳主委應該是保護國家農漁畜牧產業，請問你，這項開放對台灣畜牧產業升級幫助在哪？

5.摒除聽話的業者就實質補助這種急著到處摸摸頭外，這次談判對農業互相認可的產品認定我們換取了農業上的什麼？

6.教育部都要求不能讓學童吃下這些肉品，為何一般消費大眾能不在有食用疑慮的環境？

最後，林佳新質疑陳吉仲，「再者請問陳吉仲主委你的風骨何在？一再打臉陳吉仲教授的言論與行為你的歷史定位是什麼？」並感嘆道，「官癌阿」。

網友們也留言回應，「不知道是不是代表台湾也可以用瘦肉精」、「開放日起就不敢再吃外面餐點的豬肉餐了」、「什麼一國多制，就是什麼都聽你們的就對了」。

(中時新聞網)