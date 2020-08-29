台中市政府積極管制鍋爐排污，台中市環保局29日表示，今年將比照「台中市鍋爐空氣污染物新設排放標準」，增訂管制氯化氫，預計2022年起施行，並提供業者改善緩衝時間。

對此，環保局透露，該局日前特地舉辦「鍋爐加嚴標準修正草案公聽會」，邀請使用重油或生煤鍋爐業者及民意代表討論改善方向，呼籲各公私場所應著手規畫，符合新設管制規定。

環保局認為，工業鍋爐是中市污染排放來源之一，市府2017年訂定加嚴標準，並推行改用清潔燃料，盼改善燃煤、燃油鍋爐長期造成的空污問題。今年度將依2017年發布「台中市鍋爐空氣污染物排放標準」所新設污染源排放標準修正，增訂氯化氫排放標準，督促燃煤工業鍋爐改用天然氣或木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，管制排放標準預計自2022年1月1日起施行。

環保局進一步說明，木顆粒燃料、木屑等再生利用燃料，具碳中和功能，有助抑制溫室氣體，市府持續輔導中市剩餘的7家、共17座燃煤工業鍋爐轉型，轉為使用固體生質燃料或天然氣，日前舉辦公聽會，現場討論熱絡，各界也對市府積極推動清潔燃料，給予肯定。至於與會者的意見，該局將作為後續條文修訂參考，盼凝聚各方共識，改善台中空氣品質。

環保局指出，今年延續去年「補助企業加熱設備改用天然氣計畫」，汰換鍋爐補助金最高80萬元，受理時間自即日起至今年10月31日止，歡迎使用重油或生煤鍋爐業者申請。

(工商 )