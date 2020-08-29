J.Sheon夾著入圍本屆金曲獎男歌手氣勢，29日舉辦個人首場演唱會，這場原訂5月的演出，因新冠肺炎疫情延至昨天，J.Sheon坦言籌備期間一直陷入「真的有人可以唱完這麼多歌嗎」的懷疑感，且認為自己的歌實在太難唱：「一直都以為我的歌是設計給人聽而不是拿來唱的，也算自作孽不可活，但也是只能甘願做，歡喜受啦。」

J.Sheon開心表示：「準備過程彷彿回到大學畢業製作。」圈內眾好友助陣力挺，且含「金」量極高，其中艾怡良、孫盛希、剃刀蔣、陳星翰及頑童MJ116成員小春、瘦子都是金曲獎得主，呂士軒則是金音獎得主。J.Sheon演唱〈慢走不送〉時，艾怡良與馬仕釗現身助陣，三人充滿爆發力與靈魂的嗓音，讓滿場粉絲聽得如癡如醉。演唱會尾聲由頑童MJ116成員小春及瘦子壓軸登場，三人同台合唱〈R&B Girl〉，在沸騰氣氛中畫下完美句點。

J.Sheon今晚舉辦個人首場演唱會。（寬宏提供）

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