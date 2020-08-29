時隔五年，中共中央第7次西藏工作座談會28日至29日在北京召開。中共總書記習近平提出「新時代黨的治藏方略」，並稱要引導正確歷史民族宗教觀，把愛中華的種子埋入每個青少年的心靈深處，引導藏傳佛教與社會主義社會相適應，推進藏傳佛教中國化。近日，西藏黨委書記吳英杰也在一場會議中下令教育各族民眾，與14世達賴喇嘛劃清界限。

新華社報導，習近平說，中共中央歷來高度重視西藏工作，改革開放以來先後召開6次西藏工作座談會，每次都根據現實情況作出重大決策部署。面對新形勢、新任務，必須全面貫徹「新時代黨的治藏方略」，「鑄牢中華民族共同體意識」。

相較前一次，2015年召開工作會議中的「六個必須」，習近平這次提出新時代黨的治藏方略「十個必須」，包括必須堅持中共領導、必須堅持治國必治邊、治邊先穩藏的戰略思想，必須堅持宗教中國化方向等。

不過，對照2015年治藏方略的「堅持對達賴集團鬥爭的方針政策不動搖」，這次習近平則未提及。

習近平還強調，要鑄牢中華民族共同體意識，提升發展品質，保障和改善民生，推進生態文明建設，加強黨的組織和政權建設，確保國家安全和長治久安，確保人民生活水準不斷提高，確保生態環境良好，確保邊防鞏固和邊境安全，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

他稱，西藏幹部要發揚老西藏精神，缺氧不缺精神、艱苦不怕吃苦、海拔高境界更高。要關心愛護西藏幹部職工，落實好工資收入、住房等各方面支持政策。

中共自1980年至今已召開7次西藏工作座談會。這次會議由國務院總理李克強主持，中共政治局7名常委全數出席，以及在京中央政治局委員、中央書記處書記等官員出席。

(中時 )