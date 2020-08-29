政府宣布明年開放含萊克多巴胺美豬、全齡美牛進口，並將啟動勞保年金改革，引發爭議。網友認為，只要打臉雙標，民進黨不僅2022，2024也提前出局了。

PTT網友貼文表示，歷史總是會還卸任者公道，從2016以來，原本馬前總統時代被反對的行為政策，都一一給了他清白。馬英九政治時代，美台關係也沒有多差，兩岸關係更是穩定，甚至邦交國的數量，都能屌打現在的民進黨政府。問題出在哪裡？就是民進黨出爾反爾不被信任的態度。國民黨只要把握住這些優勢，拉出馬前總統政績牌，以馬英九大器的性格，也絕對不會吝嗇幫忙站台。只要打臉民進黨政府雙標，「我看民進黨不僅2022年，2024也提前出局了」。

也有人認為，「民怨是會上會下的，如果2021、2022沒有其他政策牛肉的話，會比較危險，否則總是有辦法可以調整，也不是台灣人的問題，人本來就是會對近期的事情，印象比較深刻」。

不過也有網友分析指出，應該是天賜良機，國民黨剛被大法官判抄一千億。國民黨沒黨產，2022年肯定選不好。另外時代力量剛自爆、民眾黨只剩4%，民進黨當然趁現在搞美豬跟勞保。現在才2020年，離選舉還有2年，早早搞定，民調還拉得回來。而且美豬應該有換到好東西，搞不好台灣也能賣什麼東西過去或是免關稅，那經濟就正式起飛了。

(中時新聞網)