木蘭女足聯賽第13輪花蓮vs.高雄陽信比賽精華

木蘭女足聯賽29日於輔大足球場進行第12輪賽事，龍頭花蓮以3比0戰勝高雄陽信，締造跨季連13不敗紀錄，不過老二台中藍鯨也以2比1氣走台北熊讚，在本季剩下3輪賽事的情況下，雙方仍維持5分差距。

花蓮和陽信此役皆防守嚴密，第39分鐘卻因陽信守門員李雅婷與後衛段雨柔「溝通」失誤，形成一個空檔讓花蓮前鋒譚汶琳先馳得點，接著下半場換林小雲替補上陣後，反應輕巧靈活的她，馬上突破團團包圍趁勢進球，最後再由吳詩萍來一記漂亮的頂球破門，三人精彩表現成功捍衛花蓮榜首位置。

吳詩萍攻入本季第16球，在射手榜獨居領先，賽後她開心表示，比賽有時顧慮太多反而會阻饒自己進攻，對此花蓮總教練朱文彬也特別提醒她：「以平常心面對，不要想太多！」此外吳詩萍說，今早在豔陽高照下踢球多少會影響表現，如何克服炎熱高溫、專心投入球賽成為一大挑戰。

花蓮本輪率先出賽並拿下3分，藍鯨也沒被甩開，賴韋汝、賴麗琴在包欣玄助攻下，上半場先後破門奠定勝基。賴麗琴認為本場的防守和攻擊沒有串聯好較為可惜，而熊讚的高個子球員林雅涵與蘇芯芸放球都非常具威脅性，造成藍鯨難以進攻，賴麗琴說，這場能夠進球的關鍵在於：「懂得適時把握機會！」

藍鯨與熊讚的實力相當，藍鯨總教練呂桂花表示，一開始各方面表現不錯，可惜開賽10分鐘後球員開始較為被動，節奏被敵隊打亂後顯得心浮氣躁，還好後半段角球和定位球有精準的掌握住，才順利守住分數。面對接下來要力阻花蓮登基，呂桂花喊說：「目標就是要贏球！並希望球員能享受比賽的過程。」

至於第12輪的最後一場比賽，新北航源和桃園國際以0比0握手言和。不過航源的輔大主場湧入300名觀眾，看球氣氛相當熱鬧。

(中時 )