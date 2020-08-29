中職富邦悍將投手江國豪成了對戰中信兄弟的利器，今（29）日對戰中信兄弟主投6.1局失3分，摘下對戰中信兄弟3連勝，終場富邦4比3氣走中信兄弟、中止7月底以來連續6場「1分差」吞敗。

中信兄弟先發投手魏碩成上周對上統一獅投5局失2分，拿下生涯首勝，今天他首次面對富邦只投了3.1局被打4安打、失4分吞敗；而富邦排出江國豪先發，主投6.1局被打5安打、掉3分，獲得勝投，他本季已5場先發對決中信兄弟，獲有3勝1敗戰績。

中信兄弟先發投手魏碩成開賽控球不理想，前2局已投48球，其中好球19球，不過，魏碩成跌跌撞撞投完3局無失分，不過，4局下，富邦林哲瑄開轟陽春炮，帶起一波攻勢，先是投手暴投得1分、高國麟再揮2打點安打，富邦取得4比0領先。

5局上，中信兄弟也攻占滿壘，王威晨送回隊友得分，中信兄弟追成1比4。比賽到了7局上，中信兄弟許基宏、林明杰安打攻上一三壘，富邦換上林晨樺投球，可是他一上場就是暴投，中信兄弟得1分。富邦再換賴鴻誠續投，王威晨敲出1打點安打，中信兄弟3比4落後1分。

(中時 )