廣東海警局人員日前在大陸海域截查一艘快艇，拘捕12名香港偷渡者，外傳包括早前涉嫌觸犯《香港國安法》被捕的李宇軒，及多名涉及爆炸品案的疑犯。有報導稱，有關偷渡運作的幕後黑手為台北濟南基督長老教會黃春生牧師，並與佔中發起人之一的朱耀明「相熟」。朱耀明則發聲明批評，有關報導中涉及他的內容完全失實。

相關報導指，「幕後黑手黃春生幫逾200暴徒潛逃台灣」中，指稱有關偷渡運作的幕後黑手是台北濟南基督長老教會黃春生牧師，並指黃春生與朱耀明「相熟」。據報，黃春生「關注香港黑暴，是因2014年違法「佔中」判囚獲緩刑的朱耀明而起」，並指有「香港牧師朋友」向黃春生「透露暴徒欠缺物資後，他便將台北濟南教會作為供應暴徒的物資補給站」。

朱耀明批評，相關報導中涉及他的內容完全失實，並直斥暗示他參與安排偷渡計劃是居心叵測。他又重申，不認識黃春生，亦從未與對方見面或以其他方式聯繫，又指自己並無參與12位港人的逃亡安排。他續指，對於相關報道捏造事實和惡意暗示表示憤怒，並保留採取法律行動的權利。

(中時 )