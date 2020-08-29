助理小宇開直播（影片源自Youtube）

館長陳之漢28日凌晨2點，在林口成吉思汗健身俱樂部旗艦店，遭到劉姓男子埋伏槍擊，劉男連開3槍後逃逸，館長手臂及腿部中槍，更是造成右大腿粉粹性骨折，林口長庚醫院指出，館長恢復良好，29日早上換藥時還能開玩笑；他的助理小宇，29日晚間在Youtube直播，除了透露館長的術後情況，也播放一段館長親自報平安的錄音。

小宇在Youtube上直播，一開始先謝謝各界、還有粉絲們的關心，針對槍擊案細節，包含傳的沸沸揚揚的藏鏡人、黑道介入等，小宇並沒有回應，僅說已經交給警方調查，接著播放館長報平安的錄音，影片中館長語氣虛弱說道，「很謝謝大家關心，現在身體比較虛弱，等恢復好一點，會再跟大家講話」。

林口長庚副院長簡榮南，與外傷骨科主治醫師周應照，29日說明館長病況，周指出，手術後有使用止痛藥，肢體傷口狀況很好，右大腿粉碎性骨折的腫脹程度，也在預期中消腫，館長還能邊聊天開玩笑，疼痛應該在他可以忍受的範圍，整體都往好的發展，但畢竟外傷多，仍盡量讓他在隔離的環境，減少感染或腔室症候群的風險。

至於館長最關心的，未來還能否健身運動，周應照指出，先鼓勵他先恢復傷口、3個月內正常生活作息、半年達到運動及工作正常，但不要太極端要求自己，像是立刻拿2、300公斤重量，館長同時也說「身體是我自己的，當然要要求自己」。

(中時新聞網)