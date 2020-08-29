政府28日拍板，明年將開放進口美豬、美牛，包括含瘦肉精萊克多巴胺豬肉，及30月齡以上的美國牛肉。其中瘦肉精的開放引起廣泛討論，北市聯合醫院陽明院區胸腔醫師蘇一峰指出，雖然美國等肉品出產國認為萊克多巴胺對人體無危害，但人類服用過量還是可能引發心悸等副作用。尤其4種人食用時更要小心。

蘇一峰表示，用了「瘦肉精」的牛豬，簡單來說，能夠增加其肌肉的比例，其中最常用來當瘦肉精的藥物就是交感神經的興奮劑萊克多巴胺（Ractopamine，商品名：培林）。主要用於畜牧動物上，如牛羊等，可以活化β1和β2的交感神經受器。

蘇一峰進一步說，活化β交感神經受器後，可以刺激肌肉細胞增加蛋白質的合成5-10%，減少脂肪的合成，達到增加瘦肉的目的，因此在美國畜牧業中常使用。不過，已有許多研究發現、豬隻在服用萊克多巴胺後出現心悸與高血壓等等的副作用，甚至連行為表現上也會受到影響。

儘管美國等的肉品出產國認為萊克多巴胺代謝快，不太有致人體中毒風險，認為對人體並無危害。但蘇一峰指出，若人類服用過量萊克多巴胺還是有可能產生副作用，包括可能引發心悸、心血管疾病。會立即出現噁心、頭暈、手顫抖、心悸、血壓上升等中毒症狀。

面對含瘦肉精的美豬進口，國人該如何因應？蘇一峰建議，「吃台灣豬肉和台灣牛肉就對了！」蘇一峰也坦言，目前的美國牛與豬含量其實很低，已經不太會對身體有影響。不過如果是老人、孕婦、幼兒，及心血管疾病患者，仍要特別注意食用美牛、美豬後，是否有出現心血管的副作用。此外，瘦肉精也是體育禁藥（興奮劑），運動員如果誤食含有瘦肉精的肉品，可能會導致尿檢呈陽性反應。

(中時新聞網)