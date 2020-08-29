「我正在包間打牌，突然聽見砰的一聲，一回頭，大廳就已經塌了。」中國新聞網報導，29日上午約9時40分，山西省臨汾市襄汾縣陶寺鄉陳莊村聚仙飯店宴會廳發生坍塌事故，致多人被埋，至少17人死亡，67歲的親歷者孔姓男子從窗戶跳出房間。他說，事發時有人過壽，有一部分人在宴會廳裡打牌、聊天、而多數人在院中聽戲。

孔先生是陶寺鄉安李村村民。他說，安李村有2000多名村民，陳莊村有1000名左右村民，兩存相鄰。安李村沒有飯店，他們村的人過紅白喜事，都習慣到聚仙飯店宴客。當日早上，他和老婆一起到聚仙飯店，「騎電動車，3分鐘左右就到了」。

從窗戶跳出後，孔某發現妻子仍然被困，他試圖返回已經坍塌的宴會廳，但揚起的塵土遮擋了他的視線，他甚至看不清臉前是什麼。約1分鐘後，孔先生從另一方向進入坍塌房屋，在灰塵中開始救人。

孔先生共「刨出」4、5個人，還背出兩人。他背出兩人後，就有救援人員到達現場。身高不足170公分，體重只有50公斤出頭的孔某說，他不知道當時哪來的力量讓他背出兩人。看到救援人員到達現場，孔某雙腿發軟，已站不住了。

「當時場面很亂，有的一直在外面聽戲的人都嚇得走不動了。」孔先生心有餘悸表示。

事故發生後，消防、公安、應急、人武以及相關救援隊伍抵達現場開展救援工作。截至29日18時52分，已救出45人。其中，17人遇難，7人重傷，21人輕傷。目前，救援工作還在進行中。

(中時 )