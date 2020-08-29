館長陳之漢中槍住院，謝龍介、林佳新送花到成吉思汗健身房，祝福早日康復。（取自林佳新臉書）

館長陳之漢28日遭槍擊後住院，醫師表示手術順利完成。國民黨台南市議員謝龍介和雲林菜農林佳新送花到成吉思汗健身房致意，卻遭員工拒絕簽收，在網友解釋原因後，林佳新表示「原來」，似乎釋懷了！

知名網紅「館長」陳之漢昨（28日）凌晨2點多，步出自家健身房「成吉思汗」林口館大門時，遭人連開3槍，當場倒地鮮血直流，同時開直播表示自己中槍，請人幫忙照顧妻小，經救護人員急救包紮後緊急送醫，經醫師順利完成手術。

近期因為台灣養殖蝦，數度與館長隔空交鋒的雲林菜農林佳新，28日一早則在臉書貼文表示，「對於館長中槍事件，我們嚴重譴責這種不法的暴力行為，雖然我與他立場上多有激辯，但民主社會再怎樣都不應該有這種不法暴力的行為。林佳新並衷心祝福館長，能早日康復，平安度過」。

林佳新今（29）日再度於臉書表示，「暴力總是不容許的行為，我們再次譴責」，並說謝龍介與他是真心祝福館長早日康復，期待能與館長就專業問題用專業辯論，是真心祝福希望館長能早日恢復健康身體！

文末並貼出他與謝龍介送花到成吉思汗健身房的照片。不過林佳新表示，員工拒絕簽收，但他覺得可能只是一時不解而已，所以不會多想。經網友留言解釋，阿館從2018年3月後有下禁令，禁止收所有禮物，所以不是針對林佳新或是龍介仙，因為2018年，生日禮物收的太誇張，館長不想讓粉絲搞太多花樣，欠粉絲人情。

林佳新說了2個字：「原來」，似乎也釋懷了。

(中時新聞網)